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لاعب أورلاندو: تعرضت للحمى في مصر.. وأتمنى اللحاق بمباراة الأهلي

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لاعب أورلاندو: تعرضت للحمى في مصر.. وأتمنى اللحاق بمباراة الأهلي لاعب أورلاندو: تعرضت للحمى في مصر.. وأتمنى اللحاق بمباراة الأهلي

يتمنى مفو ماكولا لاعب وسط أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي اللحاق بمواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية السبت في ظل إصابته بالحمى.

وسيغيب ماكولا بنسبة كبيرة عن مواجهة فريقه المقبلة الأربعاء في الدوري ضد بولوكوين سيتي بسبب المرض.

ويستضيف أورلاندو نظيره الأهلي في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بعدما خسر من الزمالك 4-1 في القاهرة واحتل وصافة المجموعة الثانية.

وقال ماكولا لصحيفة (كيك أوف) الجنوب إفريقية:"أعتقد أنني أصبت بالحمى في . كنت أسعل كثيرا وشعرت ببعض الغثيان أثناء مواجهة الزمالك".

وأضاف "لست متأكدا من لحاقي بمواجهة بولوكوين لكن أتمنى المشاركة أمام الأهلي".

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