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بالصور.. وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

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بالصور.. وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق بالصور.. وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق

وزير النقل أثناء الزيارة المفاجئة للمترو

قام الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بجولة تفقدية داخل مترو الانفاق لمتابعة استعدادات المترو لاستقبال عيد الاضحى المبارك حيث استقل الوزير أحد القطارات من محطة السادات الى محطة الملك الصالح وبالعكس والتقى الوزير بالمواطنين للاستماع الى شكواهم وآرائهم في مستوى الخدمة المقدمة لهم وكذا الاطمئنان على نظافة القطارات كما تفقد بعض المحطات للتأكد من سير العمل بها لتقديم خدمة مميزة للركاب

ووجه  الدكتور الجيوشى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، برفع حالة الطوارئ بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك ، مشدداً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد وزمن التقاطر.

كما طالب وزير النقل قيادات المترو بالإشراف المستمر بالمحطات والقطارات بهدف الارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين، مشدداً باتخاذ أقصى درجات الاستعداد وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ لمواجهة أية طوارئ قد تحدث أثناء العيد.

كما أوصى الوزير بتفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية بالتحكم المركزي والخط الساخن 16048 وخدمة «واتس اب» على أن يستمر العمل بهم على مدار اليوم لتلقى شكاوى المواطنين وحلها.

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