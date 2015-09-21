رئيس الوزراء يوجه بحل مشكلة نقص المياه بالجيزة وتطهير المحطات

صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى إطار المتابعة لحل مشكلة نقص وانقطاع المياه فى بعض المناطق بمحافظة الجيزة، وجه رئيس الوزراء بالتعاون الفورى بين أجهزة وزارتى الاسكان والرى لتطهير مآخذ مياه الشرب على مستوى المحافظة، وبالاخص أمام محطات جزيرة الدهب، وإمبابة، والفسطاط، بصفة عاجلة اليوم، بما يسمح بالتشغيل بأعلى كفاءة وحل لمشكلة نقص وانقطاع المياه، وذلك لحين الانتهاء من مشروعات مياه الشرب الكبرى الجارية تنفيذها لتغذية مناطق محافظة الجيزة.

وأضاف السفير حسام القاويش، أن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه بالمضى فى تنفيذ خطة لتطهير مآخذ محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وعمل الصيانات اللازمة بصفة مستمرة للمحطات.

أ ش أ