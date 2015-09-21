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حل مشكلة المعلمين المساعدين من غير التربويين بدمياط

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حل مشكلة المعلمين المساعدين من غير التربويين بدمياط حل مشكلة المعلمين المساعدين من غير التربويين بدمياط
وافقت الأكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط على اعتبار المدة التى انقضت بوظيفة أخصائى تدريس للمتعاقدين من غير التربويين اعتبارا من 1 / 1/ 2013، لتسجيلهم على وظيفة معلم مساعد بعد حصولهم على الدبلوم التربوى والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة.

وكان المتعاقدون على وظيفة أخصائى تدريس اعتبارا من 1 / 1 /2013 والذين تم تعديل التعاقد معهم على وظيفة معلم مساعد اعتبارا من 1 /1 /2015 بعد حصولهم على الدبلوم التربوى قد تضرروا من ذلك وطالبوا بالاعتداد بالفترة السابقة التى تم قضائها بوظيفة أخصائى تدريس منذ عام 2013.

وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مديرية التنظيم والإدارة ببحث الموضوع وتمت مخاطبة وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، حيث ورد كتاب إدارة الفتوى بالوزارة بموافقة الأكاديمية المهنية للمعلمين بالاعتداد بالفترة السابقة وأنه على الأخصائيين المعينين بالقرار التقدم بملفاتهم إلى الإدارات التعليمية التابعين لها حتى يتم تثبيتهم على وظيفة معلم مساعد.

تقدم المعلمون المساعدون بالشكر والتقدير لمحافظ دمياط على جهوده لحل مشكلتهم تحقيقا للعدالة والمساواة مع زملائهم.
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