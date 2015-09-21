صحة السويس: شفاء 29 مجندا من مصابى انقلاب أتوبيس الشرطة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس تماثل 29 مجندا من المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس للشرطة فى السويس للشفاء، حيث غادروا المستشفيين العام والتأمين الصحى، بينما هناك 5 مصابين بحالة خطرة ما زالوا يتلقون العلاج.

قال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ فى السويس، إن هناك حالتين خطرتين بمستشفى السويس العام أحدهم مصاب بكسر فى قاع الجمجمة، والآخر يعانى من كسور متعددة بالأطراف، وهناك 3 حالات أخرى بمستشفى التأمين الصحى تعانى كسورا متعددة بأماكن متفرقة بالجسم، بينما تماثل أغلب الجنود المصابين للشفاء، حيث كانت إصاباتهم بسيطة ومتوسطة، وغادروا المستشفى صباح اليوم الاثنين.

وفى سياق متصل، نقلت مديرية أمن السويس جثامين 3 مجندين ضحايا الحادث وهم " محمد عادل محمد 20 سنة وأبنوب صادق 22 سنه ومجند آخر يبلغ من العمر 22 سنة " إلى مسقط رأسهم فى محافظتى المنيا والشرقية لدفنهم بمقابر أسرهم، حيث تم نقل جثامين مجندين إلى المنيا، ونقل الثالث إلى الشرقية.

كان أتوبيس شرطة يستقله 38 مجندا قد خرج من معسكر قوات الأمن الجديد بطريق السويس – القاهرة، مساء أمس الأحد، وأثناء توجههم لمدينة السويس لتوزيعهم على الخدمات الليلية، انفجر الإطار الخلفى بالجانب الأيمن للورى فانحرفت عجلة القيادة فى يد السائق وفقد السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلاب اللورى، بطريق السويس – القاهرة القديم، فى نطاق دائرة قسم فيصل، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مجند وإصابة 35 آخرين.

- صحة السويس: وفاة 3 مجندين و34 مصابا بحادث مجندى الأمن المركزى