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بالصور.. حملة نظافة وردم البؤر وتطهير شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

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تشهد مدينة مصيف بلطيم حملة نظافة وتطهير شواطئ المصيف وردم البؤر والمستنقعات المتواجدة بقرب الشاطئ المسببه للناموس والباعوض.

قال عبدالمحسن الأودن رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم شن حملة نظافة موسعه بالمصيف شملت جميع شواطئ المصيف سواء نقل القمامة أو نظافة الأرصفة والمشيات المؤدية إلى البحر من الرمال نتيجة العوامل الجوية، استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وقال الأودن أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال المتنزهين والمعيدين أيام عيد الأضحى المبارك بتوفير السلع الاستهلاكية الكافية وتوفير الخبز للمترددين على المصيف وإعداد برامج للترفيه للمصطافين والمعيدين.

وأضاف أن الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ شدد على عدم انقطاع التيار الكهربائى وتوفير مياه الشرب وإنشاء غرفة عمليات بإدارة المصيف لمتابعة مطالب ومشاكل المترددين على المصيف وتواجد فرق الإنقاذ بشواطئ المصيف لضمان عدم تكرار حالات الغرق التى تتكرر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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