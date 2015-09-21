جامعة الإسكندرية تؤكد: بدء الدراسة 28 سبتمبر

أكد مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية المنعقد اليوم، برئاسة الدكتور محمد أباظة، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على جميع الكليات بانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الجامعى الذى يبدأ الأحد 28 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة 15 أسبوع تنتهى فى 14 يناير المقبل على أن تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى فى 28 يناير وتنتهى فى 11 فبراير 2016 .

ووافق المجلس على اقتراح كلية العلوم بإنشاء وحدة القياس والتقويم بالكلية لمواكبة التطورات الإدارية فى مجال التعليم بما يحقق تعظيم استفادة الطالب وعضو هيئة التدريس من العملية التعليمية .

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