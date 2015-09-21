بالصور.. حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى مركز طوخ

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة طوخ فى محافظة القليوبية، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة إزالة مكبرة للتعديات على الأراضى الزراعية بناحية كفر منصور (كفر عابد).

وأسفرت الحملة عن إزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية صادر بشأنها قرارات إزالة وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية وبحضور أعضاء الوحدة المحلية الزراعية.

وأكد عبد البار حشيش، رئيس مجلس مدينة طوخ، أنه تم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة ولم تسفر الإزالة عن حدوث خسائر فى المعدات، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية لن تتهاون فى التصدى للخارجين عن القانون وإزالة أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية لأن الرقعة الزراعية خط أحمر وثروة قومية لمصر كلها.