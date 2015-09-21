لجان مركزية وفرعية لمراقبة وتجميع جلود الأضاحى فى المنيا

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة لمراقبة وتجميع جلود الأضاحى من كافة المستويات الإدارية (القرى والنجوع) بأقرب مركز شباب أو وحدة محلية أو جمعية زراعية أو الساحات التى تٌقام فيها الصلاة بالإضافة إلى تشكيل لجنة فرعية بكل مركز برئاسة رئيس المدينة وعضوية رئيس الوحدة المحلية للقرية المختصة ومدير إدارة الأوقاف.

يهدف القرار، مراقبة تجميع تلك الجلود نظير إيصال مٌعد لهذا الغرض وبيعها وتوزيع عائدها على مرضى فيرس سى بالتنسيق مع وزارتى الأوقاف والصحة .

تضم اللجنة التى يرأسها عبد الناصر الدمياطى السكرتير العام للمحافظة كل من مدير مديرية الأوقاف ومدير مديرية الشباب والرياضة و مدير مديرية الصحة ومدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة .