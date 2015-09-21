أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب وست هام: الفوز على سيتي مثل التواجد في حانة وسط النساء

Google+ Print
مدرب وست هام: الفوز على سيتي مثل التواجد في حانة وسط النساء مدرب وست هام: الفوز على سيتي مثل التواجد في حانة وسط النساء

أعرب سلافين بيليتش مدرب وست هام يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على مانشستر سيتي مشبها شعوره بالتواجد وسط الحسناوات في حانة.

وحقق المدرب الكرواتي فوزا مهما على ملعب سيتي بهدفين مقابل هدف في ثالث مباراة يفوز بها خارج ملعبه في البطولة بعد التغلب على أرسنال وليفربول.

وقال بيليتش للصحفيين:"عندما تلعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي الأمر يختلف، مع الاحترام الكامل لأرسنال وليفربول، سيتي لا يفقد الكرة".

وأضاف "لديهم مجموعة ممتازة من اللاعبين".

وأردف "إحساسنا جيد بعد الفوز بالمباريات، إنه أشبه بالتواجد في حانة مليئة بالنساء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع