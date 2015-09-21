مدرب وست هام: الفوز على سيتي مثل التواجد في حانة وسط النساء

أعرب سلافين بيليتش مدرب وست هام يونايتد عن سعادته بفوز فريقه على مانشستر سيتي مشبها شعوره بالتواجد وسط الحسناوات في حانة.

وحقق المدرب الكرواتي فوزا مهما على ملعب سيتي بهدفين مقابل هدف في ثالث مباراة يفوز بها خارج ملعبه في البطولة بعد التغلب على أرسنال وليفربول.

وقال بيليتش للصحفيين:"عندما تلعب أمام فريق مثل مانشستر سيتي الأمر يختلف، مع الاحترام الكامل لأرسنال وليفربول، سيتي لا يفقد الكرة".

وأضاف "لديهم مجموعة ممتازة من اللاعبين".

وأردف "إحساسنا جيد بعد الفوز بالمباريات، إنه أشبه بالتواجد في حانة مليئة بالنساء".