وزير خارجية اليمن: لا علم لنا بمشاورات فى مسقط. .ولا يوجد شئ اسمه تسوية

نفت الحكومة اليمنية علمها أو مشاركتها فى أى مشاورات يجريها المبعوث الأممى إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فى العاصمة العمانية مسقط، حسبما أعلن ولد الشيخ أمس.

وقال وزير الخارجية اليمنى رياض ياسين فى تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الاثنين أن الحكومة اليمنية ليس لديها أى علم بشأن هذه المشاورات، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون مشاورات مع الأطراف التى يلتقى بها دائما المبعوث الأممى فى صنعاء أو فى مسقط، و"نعتقد أنهم ذهبوا لقضاء إجازة العيد فى مسقط، ليس أكثر من ذلك".

وقال وزير الخارجية اليمنى أن الحكومة الشرعية ليس لديها علم بهذه المشاورات أو بأسماء من يشاركون فيها.

وردا على سؤال حول أفق التسوية السياسية فى اليمن فى ظل الحرب، قال ياسين أنه "لا يوجد شيء اسمه تسوية. . وهناك شيء اسمه الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 "، مؤكدا أن "الحكومة اليمنية والشرعية واليمنيين، لم يرتكبوا أى جرائم حتى ندخل مع هؤلاء فى تسوية".

وحول اللغط القائم حول استهداف طائرات التحالف منزل السفير العمانى فى صنعاء، قال ياسين للصحيفة أنه لا يعتقد أن هناك "استهدافا مقصودا للسفير العمانى أو لأى سفارة"، وأردف قائلا: "أؤكد أنه تم تصوير ما حصل، وأعتقد أن الضربات التى تعرض لها منزل السفير العمانى أو غيره من السفارات، هى ضربات أرضية، أى من صواريخ أرضية من قبل الميليشيات الحوثية التى تستغل فترة مرور الطائرات وتحليقها، ليضربوا بعض الأماكن، من أجل إثارة ضجة إعلامية".

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