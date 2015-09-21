مصدر يمنى: الرئيس هادى يصل عدن "وسط تكتم شديد"

كشف مصدر يمنى عن وصول الرئيس عبدربه منصور هادى إلى عدن وسط تكتم شديد، مشيراً إلى أن مسؤولين فى الحكومة مُنعوا من دخول المطار صباح أمس.

وأكد المصدر، الذى لم يتم الكشف عن هويته، لصحيفة "الحياة" اللندنية التى وزعت فى الرياض اليوم الاثنين أن الحكومة الشرعية الموجودة فى عدن، تقوم بأعمالها من فندق القصر الذى لم تطاوله يد التخريب أثناء اجتياح عدن من قوات الرئيس السابق على عبدالله صالح ومليشيات عبدالملك الحوثى، مضيفاً أن حراسة مشددة فرضت حول الفندق من اللجان الشعبية وقوات التحالف.

وتحدثت مصادر قريبة من الرئيس هادى عن احتمال زيارته واشنطن قريباً لإقناع الإدارة الأمريكية بدعم الحل العسكرى ضد الحوثيين.

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