تقرير بريطانى: المزيد من المتشددين ينشقون عن داعش

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عددا متزايدا من المنشقين عن تنظيم داعش يتحدثون علنا عن خيبة أملهم بعد الانضمام للتنظيم الإرهابى، مخاطرين بالانتقام والسجن، ذلك بحسب مركز بحثى يتتبع المسلحين السابقين والحاليين.

وتشير الصحيفة الأمريكية فى تقريرها، الاثنين، إلى أن التنظيم الذى يحتل مساحات واسعة فى العراق وسوريا، ينظر للمنشقين باعتبارهم مرتدين ينبغى قتلهم، لذا فإن المئات ممن يعتقد أنهم انشقوا ذهبوا للاختباء بعيدا.

وبحسب تقرير ينشره، المركز الدولى لدراسات التطرف فى كلية كينجز لندن، فإن 58 منشقا عن داعش، بينهم 9 من أوروبا الغربية وأستراليا، ذهبوا للإدلاء بشهادتهم علنا منذ العام الماضى.

وأضاف أن بعض المنشقين قالوا إنهم لا يوافقون على عدوانية تنظيم داعش تجاه الجماعات المتمردة السنية الأخرى فى سوريا، وكذلك القتل العشوائى للمدنيين والرهائن.

كما أعرب آخرون، ممن انشقوا عن التنظيم الإرهابى، عن ضجرهم لما اعتبروه محاباة وسوء معاملة من قبل القادة، وأنهم أصيبوا بخيبة أمل حيال حياة المتشددين التى كانت أقل إثارة مما كانوا يتوقعون أو أقل ربحية. وهرب اثنان من المقاتلين بعد اختيارهم لتنفيذ هجمات انتحارية.