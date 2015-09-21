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تشكيل #في_القمة - علي محمد علي يختار الفريق الأفضل للأهلي.. ' الهجوم مصري صرف '

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تشكيل #في_القمة - علي محمد علي يختار الفريق الأفضل للأهلي.. ' الهجوم مصري صرف ' تشكيل #في_القمة - علي محمد علي يختار الفريق الأفضل للأهلي.. ' الهجوم مصري صرف '

يرى علي محمد علي المعلق الرياضي الشهير في BeINSports أن عماد متعب أو عمرو جمال الأنسب لقيادة تشكيل الأهلي أمام الزمالك مساء اليوم الاثنين.

اختار علي محمد علي الحارس التقليدي للأهلي شريف إكرامي مع خط دفاع يقوده باسم علي وسعد سمير ومحمد نجيب وحسين السيد.

في وسط الملعب يتمركز حسام عاشور ومعه عبد الله السعيد ومؤمن زكريا وأحمد فتحي كثلاثي مساعد.

ويأتي ذلك في ظل غياب حسام غالي عن الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

أما الهجوم فيقوده رمضان صبحي مع عماد متعب أو عمرو جمال.

ويغيب ماليك إيفونا عن قائمة الأهلي بسبب الإصابة.

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