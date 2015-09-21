الدفاع المدني بمكة المكرمة يسيطر على حريق بفندق لسكن الحجاج

سيطرت فرق الدفاع المدني بمكة المكرمة، فجر اليوم على حريق اندلع في أحد الفنادق المخصصة لإسكان الحجاج بعد إجلاء 1500 حاج وإعادتهم بعد إخماده وأسفر الحريق عن إصابة 4 يمنيين.

وقال مدير إدارة الإعلام الناطق الإعلامي للدفاع المدني العقيد عبدالله العرابي الحارثي، إن عمليات الدفاع المدني تلقت فجر اليوم بلاغا عن حريق بالطابق الـ 11 في فندق مخصص لإسكان الحجاج مكون من 15 طابقا، وعلى الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني المجهزة بسيارات السلالم، وجرى إخلاء الحجاج وعددهم 1500حاج احترازيا وتم إعادتهم للفندق بعد التأكد من زوال الخطر وسلامة الموقع.

وأبان أن الحادث نتج عنه إصابة 4 حجاج من الجنسية اليمنية بإصابات طفيفة.

وأفاد أن المعاينة الأولى كشفت أن الحادث وقع نتيجة ماس في إحدى التوصيلات الكهربائية بإحدى الغرف .