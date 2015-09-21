صحة السويس: شفاء 29 من مصابي مجندي الشرطة وتسليم المتوفين لأسرهم

أعلنت مديرية الصحة بالسويس تماثل 29 مجند من المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس للشرطة فى السويس للشفاء، حيث غادروا المستشفيين العام والتأمين الصحي، بينما هناك 5 مصابين بحاله خطرة ما زالوا يتلقون العلاج.

قال الدكتور رضا زغلول مدير إدارة الطوارئ فى السويس أن هناك حالتين خطرتين بمستشفي السويس العام أحدهم مصاب بكسر فى قاع الجمجمة، والآخر يعاني من كسور متعدده بالأطراف، وهناك 3 حالات آخرى بمستشفي التأمين الصحي تعاني كسور متعدده بأماكن متفرقة بالجسم .

بينما تماثل أغلب الجنود المصابين للشفاء حيث كانت اصاباتهم بسيطة ومتوسطة، وغادروا المستشفي صباح اليوم الأثنين.

وفي سياق متصل نقلت مديرية امن السويس جثامين 3 مجندين ضحايا الحادث وهم ” محمد عادل محمد 20 سنه و أبنوب صادق 22 سنه ومجند آخر يبلغ من العمر 22 سنه ” إلى مسقط رأسهم فى محافظتي المنيا والشرقية لدفنهم بمقابر أسرهم، حيث تم نقل جثامين مجندين إلى المنيا، ونقل الثالث إلى الشرقية .

كان أتوبيس شرطة يستقله 38 مجند قد خرج من معسكر قوات الأمن الجديد بطريق السويس – القاهرة، مساء امس الاول الاحد وأثناء توجههم لمدينة السويس لتوزيعهم على الخدمات الليلية، انفجر الاطار الخلفي بالجانب الأيمن للوري فأنحرفت علجلة القيادة فى يد السائق وفقد السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلاب اللوري، بطريق السويس – القاهرة القديم ، في نطاق دائرة قسم فيصل، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مجند وإصابة 35 آخرين .