إصابة 7 مواطنين في مشاجرة بسبب خلاف على الجيرة بسوهاج‎

تلقي اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج اخطارًا من مركز شرطة طما بوقوع مشاجرة بناحية مشطا وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز إلى موقع المشاجرة.

و تبين بالفحص أن المشاجرة بين كلاً من طرف أول أيمن محمد محمد عبد النعيم سن 42 عامل مصابًا ” بإشتباه نزيف بالمخ وإشتباه كسور بعظام الجمجمة ”و أحمد السيد محمد عبد النعيم سن 55 عامل مصابًا ” بإشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس “- عصام أحمد السيد سن 32 عبد المنعم أحمد السيد سن 17 عامل أسرة محمد عبد النعيم سن 37 ربة منزل مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم “طرف ثان كرم ناصر راضي علي سن 17 طالب محمد أحمد علي قاسم سن 29 عامل مصابين ” بجروح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ” محمد نصر راضي سن 22ناصر راضي علي قاسم سن 53 موظف أحمد راضي علي قاسم سن 64 عامل سبب المشاجرة خلافات الجيرة بأرضهم الزراعية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13271 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.