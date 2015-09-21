حبس 5 أشخاص 15 يوما لاتهامهم بالانضمام للجماعة الإرهابية بالبساتين

أمر المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحبس 5 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة اتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن تفيد بقيام 5 أفراد من بينهم مهندسين و3 طلبة من كليات مختلفة، بتنظيم مسيرات مناهضة للدولة ومؤسساتها فى منطقة البساتين، وعلى الفور تم إعداد خطة تحريات للتأكد من الواقعة.

وأكدت التحريات صحة واقعة، وتم القبض على كل المتهمين من مساكنهم، عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة، والتى أمرت بحبسهم على ذمة القضية، عقب انكارهم جميعا المشاركة فى التظاهرات التى تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.