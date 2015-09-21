مكافحة المخدرات تضبط عاطلا قبل توزيع البانجو على عملائه بالقطامية

تمكن رجال مكافحة المخدرات من القبض على عاطل يتخذ من مسكنه بمنطقة القطامية بالقاهرة مكانا للاتجار فى المواد المخدرة، والذى تم ضبط بحوزته كمية من مخدر البانجو كان يستعد لتوزيعها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية كانت بتلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات معلومات مفادها قيام " اشرف و هـ " 32 سنة عاطل ومقيم مساكن المهاجر دائرة قسم شرطة القطامية والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها 2255 لسنة 2014م القطامية "مخدرات" بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من منطقة سكنه مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4.300 كيلوجرام، مبلغ 70 جنيها وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " وبمناقشته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

>