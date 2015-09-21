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مدرس بأحد معاهد الكبد يهرب 5 أجهزة طبية من ألمانيا بمطار القاهرة

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مدرس بأحد معاهد الكبد يهرب 5 أجهزة طبية من ألمانيا بمطار القاهرة مدرس بأحد معاهد الكبد يهرب 5 أجهزة طبية من ألمانيا بمطار القاهرة

أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 5 أجهزة طبية حديثة تستخدم في علاج مرضي الكبد مع راكب مصري لدي عودته من المانيا , أخفاها داخل حقائبه ولم يفصح عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وحجز الأجهزة بوديعة الجمرك .

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من برلين اشتبه محمد قناوي رئيس نوبتجية الجمرك في راكب تبين انه يعمل مدرس مساعد في احد معاهد علاج الكبد وبتفتيش سامي صبحي مأمور الجمرك للراكب عثر معه علي 5 أجهزة طبية حديثة تستخدم لعلاج مرضي الكبد , أمام رفعت صدقي رئيس القسم اعترف الطبيب بمحاولة التهريب , أمر عمر سعد مدير جمارك المطار باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب وحجز المضبوطات بوديعة الجمرك .

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