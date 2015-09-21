محافظ أسيوط يحيل مدير مستشفى القوصية و46 من العاملين للتحقيق

قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إحالة مدير مستشفى القوصية المركزي و46 طبيب وممرض وإداري بالمستشفى للتحقيق لعدم مراعاتهم للقواعد المنظمة لسير العمل.

كانت لجنة المتابعة الميدانية المشكلة من (المحافظة والتموين والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي)، بالتنسيق لجنة فنية من مديرية الصحة، قامت بالمرور على مستشفى القوصية المركزي، بناءً على تعليمات المحافظ؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتبين من المرور قيام أكثر من 46 طبيبا وممرضا وإدراي من العاملين بالمستشفى موقعين حضور وغير متواجدين بمقر عملهم دون سند قانوني، وتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة، كما تم المرور على أقسام المستشفى المختلفة، وتلاحظ وجود دراجة بخارية داخل قسم الاستقبال تابعة لأحد العاملين، وتدني مستوى النظافة بأروقة المستشفى ودورات المياه ووجود جهاز تعقيم معطل وجهازين سونار، وتعقيم بدون استخدام داخل عيادة تنظيم الأسرة، فضلًا عن ضرورة تطوير وصيانة مطبخ المستشفى، وإجراء ترميم وطلاء لحوائط، وأسقف عيادة الأطفال والصيدلية.

تم إعداد تقرير مفصل عن عمل اللجنة وبعرضه على المحافظ أحال التقرير للنيابة الإدارية، ووجه الشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق في الأمر مع التنبيه على وكيل وزارة الصحة بمتابعة جميع الملاحظات التي جاءت بمحضر اللجنة وتلافيها.

من جانبه أكد المهندس ياسر الدسوقي، على ضرورة تغيير منظومة العمل، وتحقيق الانضباط، والالتزام لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا أن مصر لن تنهض إلا بالتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد.