محافظ أسيوط يحظر ذبح الأضاحى خارج المجازر الرسمية

أصدر المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قراراً بحظر ذبح أضاحى العيد خارج المجازر الرسمية المخصصة للذبح بكل مدينة بنطاق المحافظة على أن يتم تشغيل جميع المجازر خلال أيام العيد بالمجان للحد من التلوث ولما يترتب على الذبح خارج المجازر من آثار سلبية وضارة بالصحة.

وقال محافظ أسيوط إنه فى حالة ثبوت أى مخالفة لهذا القرار سيتم تغريم المخالفين بدفع مبالغ مالية كبيرة على أن تؤول تلك المبالغ لصالح صناديق النظافة بالوحدات المحلية طبقاً لقوانين البيئة والنظافة والزراعة المنظمة لذلك مشيراً إلى تكثيف حملات التفتيش والمتابعة والمكونة من ممثلى الصحة والبيئة والزراعة والطب البيطرى والتموين والمتابعة على المجازر والاسواق والمحلات لضمان جودة السلع الغذائية واللحوم المعروضة للمواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وفرض عقوبات رادعة.

يأتي هذا فى إطار استعدادات محافظة أسيوط لاستقبال عيد الاضحى المبارك والاقبال الكبير على ذبح الاضاحى بقرى ومراكز المحافظة وحفاظاً على صحة المواطنين وضمان سلامة اللحوم المعروضة بأسواق ومحلات المحافظة.