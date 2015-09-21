وزير التموين يفتتح أكبر مجمع استهلاكي في صعيد مصر بمحافظة قنا

افتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أكبر مجمع استهلاكي في صعيد مصر بمنطقة الشؤن التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة آحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومقام على مساحة 2500 متر .

وقال حنفي – خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بمبنى محافظة قنا – إنه تم الاتفاق مع محافظ قنا على تخصيص أرض على مساحة 15 فدانا بمنطقة ندرة لإنشاء مجمع تجاري كبير بهدف تطوير التجارة الداخلية وجذب استثمارات جديدة للمنطقة ، فضلا عن العمل على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ، مضيفا أن المشروع يهدف إلى ضبط الأسواق وتحويل التجارة من عشوائية إلى منتظمة مما يعمل على تقليل التكلفة .

وفى تعليقه على اطلاق حملة “بلاها لحمة” ، قال وزير التموين إن الوزارة تعاملت مع ارتفاع اسعار اللحوم من خلال التفاوض عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء 105 آلاف طن من اللحوم السودانية بسعر 40 جنيها للكيلو ، كما يتم التعاقد على شراء اللحوم من مناشئ مختلفة بأسعار مختلفة ، كما تم التعاون مع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في طرح اللحوم في مناطق مختلفة بأسعار مخفضة.. الامر الذي دفع القطاع الخاص في بعض المناطق إلى تخفيض اسعارها نتيجة حالة من الركود، لافتا إلى أن الأمر لن يقتصر على طرح اللحوم بأسعار مخفضة فى العيد فقط بل سيمتد على مدار العام، موضحا أنه سيتم التعاون مع القطاع الخاص(الجزارين) لطرح لحوم بأسعار منخفضة .

وفيما يتعلق بقرار الحكومة بالسماح بتصدير مليون طن من الارز وتأثيره على الارز المورد محليا ، نفى حنفي أن يكون هناك أي تأثير ، مشيرا إلى أن الوزارة تعتمد على مواصفات معينة أرز عريض أو رفيع بنسبة كسر معينة تتراوح من 5 % إلى 6 % وهو ما تم الحصول عليه العام الماضي دون أن يؤثر على الجودة .

وردا على سؤال بشأن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد السكر، نفى حنفي استيراد سكر ، مشيرا إلى أنها شائعات ولا اساس لها من الصحة ، موضحا أن الوزارة تقوم بشراء السكر من خلال شركة السكر للصناعات التكاملية التى تقوم بإنتاج نحو 2ر1 مليون سكر .

من جانبه، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم الانتهاء من توسعات مشروعات الصرف الصحي في منطقة الجبلاو بمدينة قنا ومحطة مياه النجمة والحمران بمركز ابو تشت بتكلفة 310 ملايين جنيه .

أ ش أ