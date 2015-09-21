سما المصري تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سمير صبرى بتهمة التشهير بها

تقدمت الفنانة الاستعراضية والمرشحة لمجلس النواب المقبل سما المصرى، اليوم، ببلاغ إلى النائب العام، ضد المحامى سمير صبرى بتهمة السب والقذف والتشهير بها، وحمل البلاغ رقم 16996 عرائض النائب العام.

واتهمت “سما” فى بلاغها المحامى سمير صبرى، بأنه قام بالتشهير بها خلال بلاغه الذى تقدم به لدى القضاء الإدارى لاستبعادها من ترشحها لمجلس النواب على دائرة منشأة ناصر والجمالية.

وقال وحيد الكيلانى، المستشار القانونى للمرشحة سما المصرى، إن البلاغ شمل أيضا اتهام سمير صبرى بتحريض وإثارة المواطنين ضد موكلته، وأن المشكو فى حقه خالف قانون المحاماة الذى حمل رقم العرض 17 لسنة 1982.