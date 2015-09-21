مقتل أحد أفراد عصابة أخطر تاجر مخدرات فى اشتباكات مع الشرطة بالشرقية

قامت قوة من مباحث الشرقية، اليوم، بتصفية "عمرو البرى" أحد أفراد تشكيل "أشرف أبو غانم" أخطر تاجر مخدرات بأبو كبير، الذى أصيب بأعيرة نارية وحالته حرجة.

تمكنت قوة من ضباط البحث الجنائى بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، من ضبط أشرف أبوغانم أخطر تاجر مخدرات بأبو كبير بعد 5 ساعات من محاصرته بمنزله، وتمت إصابته بأعيرة نارية وجار ملاحقة باقى تشكيله العصابى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد بتعدد البلاغات من أهالى مدينة أبو كبير ضد "أشرف.أ" تاجر مخدرات ومتهم فى العديد من قضايا السرقات وفرض السيطرة والمخدرات، لقيامهم بترويعهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح وفشل جميع المحاولات لضبطه.

فتوجهت قوة من الشرطة لمداهمة وكره الإجرامى بشارع أبوعوض بمدينة أبوكبير وبمجرد مشاهدته للقوات قام بإطلاق النيران عليهم وقامت الشرطة بمحاصرته بمنزلته وتمكنت بعد 5 ساعات من تبادل النيران من ضبطه بعد إصابته بأعيرة نارية.