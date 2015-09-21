الوفد المكسيكى يرثى ضحاياه بمقطوعة موسيقية عن الحب والسلام

حرص الوفد المكسيكى المكلف بمتابعة خروج الجثامين الثمانية بحادث الواحات من مشرحة زينهم، على ترديد مقطوعة موسيقية فى رثاء ضحاياهم، حيث اصطف أعضاء الوفد المكون من 6 أفراد أمام السيارات التى تقل الجثث وتعالت أصواتهم بترديد المقطوعة.

وأوضح يوسف الطواف مسئول العمليات بالسفارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء الوفد تحدثوا خلال مقطوعتهم عن الحب والسلام، بالإضافة إلى حملهم الورود التى زينت جثامين ضحاياهم.

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