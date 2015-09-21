غياب إبراهيم سليمان عن جلسة النطق بالحكم فى قضية "سوديك"

تغيب محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، و4 من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية، عن جلسة النطق بالحكم فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك".

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية كل من المستشارين جمال أبو طالب، وحسن السيد، وسكرتارية إبراهيم أحمد، محمد عبد العزيز، بعد قليل، حكمها على سليمان و4 آخرين فى القضية.

وسبق أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد خمس سنوات، لإبراهيم سليمان، ورجل الأعمال الهارب، مجدى راسخ، والحبس عامًا مع الشغل لعزت عبد الرؤوف عبد القادر، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغًا مساويًا لمبلغ الرد، وعاقبت بقية المتهمين، وهم فؤاد مدبولى، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرءوف نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.