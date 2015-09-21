مباحث السنبلاوين تكشف هوية طفلة تم العثور عليها داخل جوال بمصنع قمامة

تمكن ضباط مباحث السنبلاوين من كشف هوية الطفلة التى تم العثور عليها داخل جوال بمصنع تدوير القمامة بالسنبلاوين.

توصل الرائد محمد طمان رئيس مباحث مركز السنبلاوين، بأن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تبين أنها وصلت فى سيارة قمامة قرية اتميدة التابعة لمركز ميت غمر، كما تم التوصل إلى أهل الفتاة، وجارى التوصل إلى معرفة تفاصيل ذبحها ووضعها فى الجوال.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بعثور عمال فرز القمامة بمصنع التدوير بمدينة السنبلاوين على جثة طفلة مذبوحة، بالفحص تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ويوجد نحر فى رقبتها.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام لفحصها، وتم تحرير المحضر رقم 11292 إدارى مركز السنبلاوين لسنة 2015 وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة وسرعة التحريات عن الواقعة.