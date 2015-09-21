بالصور..أمن الجيزة يضبط المتهمين بخطف سائق لطلب فدية 2 مليون جنيه من والده

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة فى القبض على سيدة و2 عاطلين، بعدما قاموا وآخر يعمل نجارا بخطف شاب تربطه بالسيدة علاقة عاطفية واحتجازه داخل شقة بمنطقة العجوزة، وطلبوا من والده فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه، إلا أن أجهزة الأمن نجحت فى تحرير الشاب والقبض على أحد المتهمين.

كان المقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث العجوزة تلقى من "السيد.ش" 53 سنة تاجر أراضٍ، بلاغا بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول يخبره فيه باحتجازه نجله عيد 34 سنة سائق وطلب مبلغ 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه فأبلغ الشرطة.

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد محمد عبد التواب رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، وتبين من التحريات أن عاطلا يدعى "عاشور.ع" وراء اختفاء المجنى عليه، وأن المجنى عليه -يعمل سائقا، وأن المتهمين اتفقوا معه فى البداية على أخذهم فى رحلة إلى العين السخنة، وبعدها عادوا وقاموا بالاتفاق معه على رحلة أخرى.

وأشارت التحريات إلى أن المختطف والمتهم يرتبطان بعلاقة بسيدة تدعى "ع" التى اتفقت مع المتهم وآخر على استدراجها للشاب لاحتجازه وطلب فدية من والده لعلمهما بثراء والده، وبالفعل اتصلت المتهمة بالشاب واستدرجته للقائه، وفور ذهابه إليها تم احتجازه وطلب فدية من والده خرجت قوة من قسم العجوزة ورئيس مباحث العجوزة، وألقى القبض على المتهم وتحرير المختطف، فيما فرت المتهمة هاربة والمتهمان الآخرين والذى تبين أن أحدهما عاطل يدعى "ياسر.م.ح" 40 سنة.

وبعد تكثيف التحريات لمدة 12 يوما متواصلة نجحت القوات برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى فى القبض على المتهمين فتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق.



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