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«القوى العاملة»: تعليمات لمديريات المحافظات بمتابعة إجارة العيد في القطاع الخاص

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«القوى العاملة»: تعليمات لمديريات المحافظات بمتابعة إجارة العيد في القطاع الخاص «القوى العاملة»: تعليمات لمديريات المحافظات بمتابعة إجارة العيد في القطاع الخاص

جمال سرور

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى المبارك بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية.

وأعلن وزير القوى العاملة جمال سرور، في بيان للوزارة، أن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى، “التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة لسنة 1436 هجرية”، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأضاف أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا الأيام مثلي الأجر.

وأعرب الوزير عن خالص التهاني لعمال والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

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