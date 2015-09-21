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رفض إستئناف 5 من عناصر الإخوان في السويس وتجديد حبسهم 15 يومًا

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رفض إستئناف 5 من عناصر الإخوان في السويس وتجديد حبسهم 15 يومًا رفض إستئناف 5 من عناصر الإخوان في السويس وتجديد حبسهم 15 يومًا

أرشيفية

قررت محكمة الأستئناف بالسويس صباح اليوم عدم قبول استئناف 5 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

و تمكنت قوات الأمن الوطني والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر إبريل ومايو الماضي على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابي وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.

يذكر أن المتهمين هم ” محمد . م ” موظف بمديرية خدمية ، ” محمد . ف ” حاصل على دبلوم ، ” مصطفى .أ ” فني بمحطة كهرباء ” محمد . أ” موظف بشركة خاصة ” محمود .ن” عاطل.

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