إزالة 794 حالة تعد على الأراضي الزراعية بديرمواس في المنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينه دير مواس من رفع وإزالة عدد 794 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 22 فدانا و16 قيراطا و14 سهما فى الفترة من 5 وحتى 13 سبتمبر الجارى خلال حملات الإزالة التى تجرى على مستوى المحافظة بالتعاون مع الإدارة الزراعية، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بزمام المحافظة.

أوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، الجهود التى تبذلها الوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، حيث تم إزالة عدد 794 حالة تعد متنوعة ما بين إزالة عدد 706 حالات تعد على الأرض الزراعية بالإضافة إلى 88 حالة إشغالات (رى).

و أكد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار حملات الإزالة لأى حالة تعد على الأراضى الزراعية خاصة التى فى مهدها وعدم السماح بمجرد الشروع أو البناء عليها، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.