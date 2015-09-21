أحمد عز يتنازل عن طلب رد المحكمة في دعوى إلغاء استبعاده من اﻻنتخابات

تنازل محمد حموده، محامي رجل الأعمال أحمد عز، عن طلب تنحية محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، برئاسة المستشار عبد السلام النجار عن نظر دعواه بإلغاء قرار استبعاده من انتخابات مجلس النواب.

وتقدم المحامى بالتنازل لرئيس الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء اﻻداري بالقاهرة، أحمد الشاذلي أثناء نظر طلب التنحية بجلسة، اليوم الإثنين، وأثبتت المحكمة تركه لطلب الرد.

وأوضح في التنازل أن طلب عز برد المحكمة، جاء توجسا من أن يكون لسابقة فصل رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في دعوى استبعاده، إبان اﻻنتخابات الملغاة تأثيرا في اعتناق وجهة نظر مسبقة، إﻻ أن هذا الهاجس انتهى.