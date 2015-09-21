اليوم.. ساموزين يحيى حفل تخرج طلاب تجارة الإسكندرية دفعة 2015

يحيى الفنان ساموزين حفل تخرج طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم، الموافق 21 سبتمبر بفندق فلسطين بقصر المنتزه بحضور الدكتور سمير كامل، عميد الكلية، وعدد من الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ودشن طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية هاشتاج بعنوان "ساموزين مخطوف" فى حملة ساخرة تعبيراً عن إعجابهم ومحبتهم للفنان ساموزين وإحيائه لحفل تخرجهم بحضور أولياء الأمور وتكريم المتفوقين والحاصلين على أعلى الدرجات وأوائل الدفعة.

>