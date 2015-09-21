محافظ الإسكندرية: الكشف عن شبكة فساد تضم مسئولين بالمحافظة قريبا

عقد هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، اجتماع المجلس التنفيذى بحضور د. سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، واللواء هانى عبد المقصود سكرتير عام محافظة الإسكندرية وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمجلس الشعبى المحلى، وذلك لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالصالح العام.

وشدد محافظ الإسكندرية، على وضع خطة عمل جديدة تهدف إلى إرضاء المواطن السكندرى، وقال خلال اللقاء، إن المرحلة القادمة سوف تشهد تغيرات كبيرة، خاصة بعد تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لافتا إلى أن معيار العمل فى الفترة القادمة سيكون مدى رضاء المواطن عن نوعية الخدمات المقدمة إليه وليس حجم الجهد المبذول، مطالبا كل القيادات التنفيذية بالمحافظة، ببذل مزيد من الجهد لتحقيق حالة الرضا المستهدفة للمواطن السكندرى.

كما شدد "المسيرى" خلال الاجتماع على ضرورة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وخاصة مع استقبال المحافظة لعدد كبير من الوافدين من خارج المحافة لقضاء إجازة العيد، كما شدد على ضرورة ضبط الشارع والحفاظ على مستوى النظافة اللائق خلال إجازة العيد.

على صعيد آخر أعلن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية عن أنه قريبا سوف يكشف عن فساد مسئولين إداريين وتنفيذيين داخل منظومة ديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقتلاع أواصر الفساد الإدارى وتقليص حجمه داخل جميع المنظمات الحكومية.

وأوضح المسيرى أن شبكة الفساد تضم موظفين إداريين وتنفيذيين ثبت تورطهم مع بعض الصحفيين المحليين بغرض تسريب أوراق عمل لإتلاف الحملات والقرارات والإعلان عن معلومات مزورة بهدف إثارة البلبلة وحشد الرأى العام وتضليله للتشكيك فى قرارات الحكومة، مؤكدا أنه تم التأكد من صحة كل المعلومات والتعامل معها بحرفية وإرسالها إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن ديوان عام المحافظة يسير على خطى برنامج السيسى فى التأكيد على مواصلة العمل نحو تطوير الجهاز الإدارى داخل المنظمات الحكومية وتطهيرها من سبل الفساد، منوها إلى أنه بدأ من داخل الديوان بهدف رفع كفاءة العمل بها وتحقيق أعلى مستويات الأداء.

وأضاف المسيرى أن الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد والقضاء على المحسوبية من الأولويات الجارى العمل عليها لخلق مجتمع أفضل والارتقاء بالبلاد نحو تنمية إدارية مثلى تحقق من خلالها خدمات وطموحات المواطن وتتماشى مع استراتيجية الدولة لخلق النمو الديموقراطى و الاقتصادى لمصر.

وقد وافق المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ على طلب رئيس حى العامرية ثان بشأن تسمية الشوارع الطولية بأرقام فردية والشوارع العرضية بأرقام زوجية بمنطقة الكينج مريوط بنطاق الحى نظرا للتسمية العشوائية لشوارع الحى.

كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على الطلب المقدم من نائب رئيس مجلس إدارة شركة انطونيادس للتنمية السياحية والعمرانية بشأن إطلاق اسم اللواء محمد عبد السلام المحجوب محافظ الإسكندرية على الشارع الواصل بين طريق قناة المحمودية إلى السكة الحديد (إسكندرية مطروح)، بجانب الموافقة على طلب أسرة الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى على شارع الزوايدة العمومى بنطاق حى المنتزه أول.

كما وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على تخصص مساحة 40 م2 داخل نطاق المحافظة لإقامة منافذ لبيع الخضار والفاكهة والدواجن واللحوم بموقع عبد القادر كمساهمة من محافظة الإسكندرية ووزارة التموين لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، بجانب تخصيص قطعة أرض ضمن مساحة 133 فدانا تصلح لإقامة مناطق تجارية متكاملة تشمل جميع أنشطة التجارية.

وأخيرا وافق المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية على رفع قيمة الاشتراك الشهرى للسيارات الملاكى بمواقف الانتظار المكشوفة من (220 إلى 250) جنيها، وذلك فى إطار تعظيم الإيرادات وزيادتها فى العام المالى (2015/2016).