ميناء نويبع يستعد لاستقبال 1651 راكبا اليوم

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 110 ركاب و4 سيارات، والعبارة آيلة وعلى متنها 837 راكبا و46 سيارة و3 باصات جيت، والسفينة سينا وعلى متنها 47 شاحنة.

وأضاف عبد الرحيم، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 704 ركاب و51 سيارة و3 باصات جيت، والسفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة و8 سيارات تصدير، كما غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 171 راكبا و8 شاحنات و5 سيارات، والعبارة برنسيسة وعلى متنها 44 راكبا، والسفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة.