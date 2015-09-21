إعدام 2 طن جبن رومى فاسد بمركز مطاى فى المنيا

تمكنت حملة تموينية، بالتعاون مع مباحث التموين والإدارة الصحية بمركز مطاى بمحافظة المنيا، من ضبط كمية من الجبن الرومى، تقدر بـ2 طن و90 كيلو جراما، بأحد مصانع الجبن بالمدينة غير مطابقة للمواصفات والاستخدام الآدمى قبل طرحها فى الأسواق.

وقال اللواء ناصر فتحى رئيس المدينة، إنه تم عرض عينات منها على المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتى أفادت بأن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأمرت النيابة بإعدام الكمية المضبوطة.

من جانبه شدد المحافظ على مديرية التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدى للمخالفين وتغليظ العقوبات، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر.