أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إعدام 2 طن جبن رومى فاسد بمركز مطاى فى المنيا

Google+ Print
إعدام 2 طن جبن رومى فاسد بمركز مطاى فى المنيا إعدام 2 طن جبن رومى فاسد بمركز مطاى فى المنيا
تمكنت حملة تموينية، بالتعاون مع مباحث والإدارة الصحية بمركز مطاى بمحافظة المنيا، من ضبط كمية من الجبن الرومى، تقدر بـ2 طن و90 كيلو جراما، بأحد مصانع الجبن بالمدينة غير مطابقة للمواصفات والاستخدام الآدمى قبل طرحها فى الأسواق.

وقال اللواء ناصر فتحى رئيس المدينة، إنه تم عرض عينات منها على المعامل المركزية بوزارة الصحة، والتى أفادت بأن العينة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأمرت النيابة بإعدام الكمية المضبوطة.

من جانبه شدد المحافظ على مديرية التموين، بضرورة استمرار الحملات التموينية بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار، والمحلات التجارية ومدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والتصدى للمخالفين وتغليظ العقوبات، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى مخالف أو مقصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم