العثور على جثة طفل مذبوح داخل جوال بمصنع تدوير القمامة فى السنبلاوين

عثر عمال مصنع تدوير القمامة بمدينة السنبلاوين على جثة طفل مذبوحة داخل جوال وسط أكوام القمامة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بعثور عمال فرز القمامة بمصنع التدوير بمدينة السنبلاوين على جثة طفل مذبوح، وعلى الفور انتقل الرائد محمد طمان رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات ويوجد نحر عند الرقبة، وتم تقله إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين العام، لفحصه وبيان أسباب الوفاة وجار فحص بلاغات التغيب منذ فترة، وتم تحرير المحضر رقم 11292 إدارى مركز السنبلاوين لسنة 2015 وتم عرضه على النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة وسرعة التحريات عن الواقعة.