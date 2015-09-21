ضبط كمية من الهيروين والحشيش بحوزة عدد من تجار المخدرات بالإسكندرية

تمكن النقيب محمد خضر الضابط بإدارة البحث الجنائى المعين خدمة تأمين طريق المستجدة دائرة قسم شرطة ثان العامرية من ضبط "عيد.س.ك" 33 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان العامرية بحوزته عدد "100" قرص مخدر ومبلغ 500 جنيه - هاتف محمول.

أقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات من ضبط "أحمد.ع.ش" 34 سنة عاطل مقيم دائرة ثان الرمل متلبساً بحوزته عدد "85" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 40 جراما" ومبلغ 220 جنيهاً أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان الرمل وجار العرض على النيابة.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "صلاح.م.ع" 34 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة - خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "12" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 150 جراما" ومبلغ 75 جنيهاً - وهاتف محمول وميزان ديجيتال أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه الميزان فى وزن المخدر، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.

كذلك وردت معلومات لضباط القسم تفيد قيام "عصام غ غ" 42 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول المنتزه بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة - خاصة مخدر الهيروين، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته عدد "406" لفافات لمخدر الهيروين "تزن حوالى 250 جراما" ومبلغ 325 جنيهاً - وهاتفى محمول أثناء تواجده بمنطقة سكنه.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتفى المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر جنايات قسم أول المنتزه وجار العرض على النيابة.