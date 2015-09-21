ضبط 292 كيلو لحوم غير صالحة فى حملة تموينية بالإسكندرية

واصل ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية حملاتهم المستمرة على الأسواق، وخاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لضبط الأسعار .

وأسفرت حملة اليوم عن ضبط كل من سالم ع ا م 48 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "181" كجم لحوم بلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك، كما تم ضبط على ا ع 52 سنة جزار لحيازته وعرضه للبيع عدد "111" كجم لحوم بلدية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط محمود ا س ق 45 سنة المدير المسئول عن محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع عدد "59" كجم لحوم بلدية "ضأن – شمبرى" ذبيح خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وبعرض اللحوم على مديرية الطب البيطرى "قسم التفتيش" قررت بأنها لحوم ذبيح خارج المجازر .

كما تم ضبط محمود ا ح ع 43 سنة صاحب محل دواجن لحيازته وعرضه للبيع عدد "40" كجم دواجن ذبيح خارج المجازر، بجانب ضبط عبد الله .ك .ا 36 سنة المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية لحيازته عدد "300" صفيحة مسلى طبيعى بإجمالى وزن "5.475" طن بدون ثمة بيانات تجارية بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط إبراهيم م ر ا 45 سنة صاحب مخبز حر لحيازته عدد "15" جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن "750" كجم لاستخدامه فى إنتاج الخبز بمخبزه، وضبط حمدى ح م 45 سنة صاحب محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع عدد "312" زجاجة زيت تموينى مدعم – عدد "380" عبوة سكر تموينى - ماكينة صرف مقررات تموينية بدون ترخيص .