7 نصائح علشان تاكل الفتة من غير ما تتخن

مع حلول عيد الأضحى المبارك، يصبح طبق "الفتة" مكونا أساسيا لكل الموائد المصرية، وقد يتسبب فى الإصابة ببعض الأضرار لأصحاب الأمراض المزمنة، كالسكر والضغط والكولسترول، لأن طريقة الطهى قد تعتمد على مكونات مليئة بالدهون والسعرات الحرارية المرتفعة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن اللحوم تحتوى على نسبة عالية من الدهون، ولذلك تناولها قد يتسبب فى ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر وضغط الدم.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أنه بالرغم من أن طبق الفتة يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة، إلا أنه يشكل خطرا على صحة الإنسان نظرا لما يحتوى من دهون، كالخبز المحص بالسمن والأزر الذى توضع عليه مرقة اللحم، والصلصة الغنية بالسمن واللحم المسلوق.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح الهامة للتخلص من الدهون المتواجدة فى الفتة، ومنها:

>1- ينصح بوضع الشوربة داخل الثلاجة ثم تقشط طبقة الدسم منها.

>2- نزع جميع الدهون المتواجدة على اللحم لكى تصبح لحما أحمر.

>3- إضافة الليمون إلى الشوربة أو اللحم.

>4- البقدونس يتم وضعه على قطع اللحم لكى يمتص الدهون.

>5- تقليل نسبة الملح فى اللحم والسلطة واستبداله بالليمون والتوابل.

>6- إعداد اللحوم بطريقة صحية كالشواء أو السلق .

>7- عدم تحمير الخبز فى السمن، بل يمكنك وضعه فى الفرن بدون سمن.

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