تجهيز جثامين المكسيكيين ضحايا حادث الواحات لتسليمهم لسفارة بلادهم

بدأت منذ قليل مشرحة زينهم بالسيدة زينب فى تجهيز جثامين حادث ضحايا الواحات الـ8 أشخاص المكسيكيين الجنسية، تمهيدا لوضعهم فى توابيت خاصة لتسليمهم إلى مندوبى سفارة بلادهم.

ومن المفترض إنهاء الإجراءات اللازمة من تصاريح الدفن ومغادرة البلاد، خاصة بعد انتهاء الأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية المكسيكيين من معاينة ومناظرة الجثث صباح اليوم داخل المشرحة.

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