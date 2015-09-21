تجهيز جثامين المكسيكيين ضحايا حادث الواحات لتسليمهم لسفارة بلادهم

بدأت منذ قليل مشرحة زينهم بالسيدة زينب فى تجهيز جثامين حادث ضحايا الواحات الـ8 أشخاص المكسيكيين الجنسية، تمهيدا لوضعهم فى توابيت خاصة لتسليمهم إلى مندوبى سفارة بلادهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>رئيس المكسيك يزور المصابين فى حادث الواحات بعد عودتهم من القاهرة
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ومن المفترض إنهاء الإجراءات اللازمة من تصاريح الدفن ومغادرة البلاد، خاصة بعد انتهاء الأطباء الشرعيين والأدلة الجنائية المكسيكيين من معاينة ومناظرة الجثث صباح اليوم داخل المشرحة.
>رئيس المكسيك يزور المصابين فى حادث الواحات بعد عودتهم من القاهرة
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