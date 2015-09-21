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إعادة الحركة المرورية بدائرى الهرم بعد أن قطعها الأهالى بسبب انقطاع المياه

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إعادة الحركة المرورية بدائرى الهرم بعد أن قطعها الأهالى بسبب انقطاع المياه إعادة الحركة المرورية بدائرى الهرم بعد أن قطعها الأهالى بسبب انقطاع المياه
عادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى أعلى الطريق الدائرى، بعدما تم إقناع الأهالى بمنقطة الطوابق بفيصل، بحل مشكلة انقطاع المياه وإخطار المسئولين فى المحافظة للعمل على إيجاد حلول لها، وقام رجال المرور بتهدئة أهالى المنطقة وإقناعهم بفتح الطريق، وتم إنزال الأهالى من أعلى الطريق.

ويقوم رجال المرور بالعمل على تنظيم الحركة المرورية أعلى الطريق الدائرى بعد ظهور كثافات مرورية ناجمة عن الواقعة.


>صحافة المواطن.. أهالى فيصل يقطعون الطريق الدائرى لانقطاع المياه
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