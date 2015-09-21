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القبض على أخطر تاجر مخدرات بعد تبادل نيران 5ساعات بأبو كبير فى الشرقية

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القبض على أخطر تاجر مخدرات بعد تبادل نيران 5ساعات بأبو كبير فى الشرقية القبض على أخطر تاجر مخدرات بعد تبادل نيران 5ساعات بأبو كبير فى الشرقية
تمكنت قوة من ضباط البحث الجنائى بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، من ضبط أشرف أبوغانم أخطر تاجر مخدرات بأبوكبير بعد 5 ساعات من محاصرته بمنزله، وتم إصابته بأعيرة نارية وجارى ملاحقة باقى تشكيله العصابى .

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، يفيد تعدد البلاغات من أهالى مدينة أبوكبير ضد "أشرف أبوغانم" تاجر مخدرات ومتهم فى العديد من قضايا السرقات وفرض السيطرة والمخدرات، لقيامه بترويعهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح وفشل جميع المحاولات لضبطه.

وتوجهت قوة من الشرطة لمداهمة وكره الإجرامى بشارع أبوعوض بمدينة أبوكبير وبمجرد مشاهدته للقوات قام بإطلاق النيران عليهم وقامت الشرطة بمحاصرته بمنزلته وتمكنت بعد 5 ساعات من تبادل النيران من ضبطه بعد إصابته بأعيرة نارية .


>تبادل إطلاق نار بين قوات الشرطة وأخطر تاجر مخدرات بالشرقية
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