الرئيس التنفيذى لبعثة الحج: انتهاء تجهيز مخيمات حجاج القرعة فى عرفات ومنى

رسالة مكه المكرمة: عبد الفتاح عبد المنعم -ميرفت رشاد- وليد عبد السلام - على حسان - إسماعيل رفعت

أعلن اللواء سيد ماهر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج المصرية، انتهاء بعثة القرعة من تجهيز مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة بعرفات ومنى، استعدادا لتصعيد حجاج بيت الله الحرام لأداء الركن الأعظم فى الحج بالوقوف بعرفات.

وقال اللواء ماهر، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إنه تفقد المخيمات الليلة الماضية، بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية؛ للتأكد من التزام المطوفين بتلافى بعض السلبيات التى أبداها خلال جولته لتفقد المخيمات منذ يومين، مشيرا إلى أن المخيمات أصبحت جاهزة تماما لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف اللواء ماهر أنه تم تركيب 350 جهاز تكييف جديدا داخل مخيمات الحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الذى تشهده السعودية فى الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أنه تم كذلك التأكد من عمل جميع المولدات الكهربائية التى تعاقدت عليها بعثة حج القرعة؛ لرفع قدرات التكييفات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة؛ لعدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى شهدتها بعض المخيمات العام الماضى.

وأوضح الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن بعثة حج القرعة قامت لأول مرة هذا العام أيضاً بزيادة أعداد دورات المياه للحجاج بمشعرى عرفات ومنى، وفصل دوريات المياه المخصصة للرجال عن الدورات المخصصة للنساء من خلال ألواح الـ"جيبسون بورد"، بالإضافة إلى فرش مخيمات الحجاج الألمانية المكيفة بمشعر منى بـ"الصوفا بيد" لأول مرة، وهو ما كان محل إشادة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية، والذى أثنى على قيام بعثة القرعة بتزويد مخيمات الحجاج بمولدات كهربائية لزيادة قدرات التكييفات، وكذلك زيادة أعداد دورات المياه فى منى.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية الرئيس التنفيذى لبعثة الحج، أن بعثة القرعة نجحت هذا العام فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بمشعر عرفات، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل عملية نفرة الحجيج إلى المزدلفة بعد الوقوف بعرفات الله، وهو ما سيؤدى أن شاء الله إلى تنفيذ نفرة الحجاج فى وقت قياسى، أما بالنسبة لمشعر منى، فقد نجحت البعثة فى الحصول على موقع متميز لحجاج القرعة بالقرب من جسر الجمرات، وهو ما سيساعدهم على رمى الجمار دون تحمل عناء ومشقة السير لمسافات طويلة فى شارع منى، خاصة كبار السن.

وأضح اللواء ماهر أنه تم هذا العام لأول مرة أيضا الاتفاق على توفير حوالى 500 مقعد بلاستيك، و50 منضدة، و50 طاولة خارج كل مجموعة من الخيام فى عرفات ليستخدمها الحجاج بدلا من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة إلى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار الـ 24 ساعة تحتوى على كميات هائلة من العصائر المجانية للحجاج، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة هذا العام خلال موسم الحج مقارنة بالأعوام الماضية؛ وذلك فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التى ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدى الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن مسئولى بعثة حج القرعة قاموا بالفعل بتوزيع الوجبة الجافة التى أعدتها البعثة على جميع حجاج القرعة، وتحتوى على جميع العناصر الغذائية المطلوبة، لاستخدامها فى الإفطار خلال يوم عرفه وأيام التشريق، وذلك بخلاف 7 وجبات ساخنة تقدم له خلال يوم عرفات وأيام التشريق كغذاء وعشاء.

وفيما يتعلق بمنظومة نقل الحجاج خلال التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة، قال اللواء سيد ماهر إنه تم هذا العام التعاقد مع اثنين من أكبر شركات النقل السعودية لتوفير حافلات حديثة مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، وكذلك تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات والنفرة منه إلى المزدلفة ثم إلى منى فى رد واحد، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 450 حافلة مكيفة لتصعيد الحجاج إلى عرفات الله، بالإضافة إلى توفير عدد من الحافلات الاحتياطية لمواجهة أى طوارئ أو أعطال خلال عملية التصعيد.

وحول الحجاج المرضى أو المصابين المحجوزين بالمستشفيات، قال اللواء ماهر أن مسئولى بعثة القرعة يقومون حاليا بالتنسيق مع بعثة وزارة الصحة، لتحديد أعداد الحجاج الذين لن يستطعيوا الوقف بعرفات بسبب حالتهم الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديدهم وتصعيدهم إلى عرفات الله بسيارات إسعاف؛ لأداء الركن الأعظم من الحج، وإعادتهم مرة أخرى إلى المستشفيات لاستكمال برنامج علاجهم.

وناشد اللواء ماهر حجاج بيت الله الحرام، الالتزام بتعليمات مسئولى البعثة، والتى تضمن راحتهم، وتأديتهم للمناسك فى سهولة ويسر، مشيدا فى الوقت نفسه بالتسهيلات التى تقدمها السلطات السعودية للحجاج المصريين.