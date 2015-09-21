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إصابة أحد المارة بأعيرة فى اشتباكات الشرطة مع عصابة تاجر مخدرات أبوكبير

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إصابة أحد المارة بأعيرة فى اشتباكات الشرطة مع عصابة تاجر مخدرات أبوكبير إصابة أحد المارة بأعيرة فى اشتباكات الشرطة مع عصابة تاجر مخدرات أبوكبير
أصيب أحد المارة أثناء استقلاله توك توك بالقرب من شارع أبوعوض بمدينة أبوكبير، وذلك خلال الاشتباكات بين الشرطة وعصابة أشرف أبوغانم أخطر تاجر مخدرات بالشرقية.

تمكنت قوة من ضباط البحث الجنائى بالشرقية، اليوم، بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى، واللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، من ضبط أشرف أبوغانم أخطر تاجر مخدرات بأبوكبير بعد 5 ساعات من محاصرته بمنزله وتم إصابته بأعيرة نارية وجارى ملاحقة باقى تشكيله العصابى.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد تعدد البلاغات من أهالى مدينة أبوكبير ضد "أشرف أ" تاجر مخدرات ومتهم فى العديد من قضايا السرقات وفرض السيطرة والمخدرات، لقيامهم بترويعهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح وفشل جميع المحاولات لضبطه.

فتوجهت قوة من الشرطة لمداهمة وكره الإجرامى بشارع أبوعوض بمدينة أبوكبير وبمجرد مشاهدته للقوات قام بإطلاق النيران عليهم وقامت الشرطة بمحاصرته بمنزلته وتمكنت بعد 5 ساعات من تبادل النيران من ضبطه عقب إصابته بأعيرة نارية.
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