"الصحة": 35 ألفا و393 حاجا ترددوا على العيادات الخارجية

أكد الدكتور هشام عطا، رئيس البعثة الطبية، أن عدد حالات الحجاج التى ترددت على العيادات الخارجية التابعة للبعثة الطبية بلغت ٣٥٣٩٣ حالة حتى الآن، منهم ٣٣٠٨٩ حالة بمكة المكرمة، ١٣٧١ حالة بالمدينة المنورة ٩٣٣ حالة بمدينة جدة.

وأضاف "عطا"، حسب بيان اليوم للوزارة، أنه لا توجد أى أمراض وبائية بين الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة.

وأشار إلى أن عدد الحالات التى تم دخولها إلى المستشفيات السعودية هم ٩٨ حالة، مازال يخضع ٥٣ حالة منها للعلاج، بينما خرجت ٤٥ حالة بعد تحسنها و٥٣ حالة خضعت لجلسات الغسيل كلوى.

وأضاف رئيس البعثة الطبية أنه بلغ عدد حالات الوفاة ١٧ حالة كلهم من كبار السن المصابين بأمراض مزمنة وتراوحت أسباب الوفاة ما بين هبوط حاد بالدورة الدموية ومضاعفات إصابات سرطانية بالكبد والقولون وقىء دموى حاد وأزمة قلبية.