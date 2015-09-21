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مورينيو: كل لاعبي أرسنال أتمناهم في فريقي

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مورينيو: كل لاعبي أرسنال أتمناهم في فريقي مورينيو: كل لاعبي أرسنال أتمناهم في فريقي

يرى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي أن أرسنال يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين يتمنى أن يتعاقد مع كل واحد منهم إذا أتيح له ذلك.

وفاز تشيلسي على أرسنال 2-0 السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ليستمر تفوق المدرب البرتغالي على نظيره أرسين فينجر في لقاءات الفريقين بالبطولة.

وأكد مورينيو أن فريق المدفعجية بإمكانه المنافسة على اللقب بالنظر إلى اللاعبين الذين يمتلكهم بين صفوفه.

وقال مورينيو للصحفيين:"أحب كل لاعبي أرسنال".

وأضاف "أقول لكم، لو أن أحدا منهم لا يرتبط بعقد مع فريق ولا يريدونه، سأتعاقد معهم جميعا. أنا معجب بكل لاعبي الفريق".

وأردف "أعتقد أن أرسنال يمتلك قائمة قادرة على الفوز باللقب. في كل موسم أشعر بذلك".

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