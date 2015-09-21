فان جال: التواصل مع مارسيال مشكلة.. أستعين بهذين اللاعبين للحديث معه

أثنى لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعطاء لاعبه أنتوني مارسيال مؤكدا صعوبة التواصل معه بسبب لغته الفرنسية.

وسجل الدولي الفرنسي صاحب الـ19 عاما هدفين ليقود فريقه للفوز 3-2 على ملعب ساوثهامبتون في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي ليصبح يونايتد في المركز الثاني على بعد نقطتين من المتصدر مانشستر سيتي.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين:"مارسيال لا يستطيع تحدث الإنجليزية لذا علي أن أتكلم معه بالفرنسية وهو ما يمثل صعوبة بالنسبة لي".

وأضاف "أستعين بمروان فيلايني ومورجان شنايدرلين للتحدث معه بلغته".

وأتم "هو لاعب موهوب. يستطيع التحسن باعتقادي، لقد أظهر موهبته تحت ضغط كبير".