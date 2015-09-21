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ستوريدج لجمهور ليفربول: ثقوا بي.. الأمور ستتحسن

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ستوريدج لجمهور ليفربول: ثقوا بي.. الأمور ستتحسن ستوريدج لجمهور ليفربول: ثقوا بي.. الأمور ستتحسن

طالب دانييل ستوريدج مهاجم ليفربول الإنجليزي من جمهور فريقه الصبر على النتائج السيئة التي يمرون بها في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن الأمور ستتحسن مع الوقت.

وقال ستوريدج عبر حسابه على موقع (إنستجرام):"سعيد بخوضي أول مباراة بعد 6 أشهر من الابتعاد عن الملاعب بسبب الإصابة ورغم التعادل المخيب فأنا واثق أن الأمور ستتحسن كثيرا خلال الفترة القادمة".

ستوريدج أتبع "أطالب الجمهور بالثقة في وفي الفريق وألا يشكوا تماما في أن النتائج ستتحسن كثيرا في الفترة القادمة".

وتعادل ليفربول مع ضيفه فريق نورويتش سيتي 1-1 ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز المركز الـ13 في الدوري بعد فوزين وتعادلين وخسارتين من أول 6 مباريات.

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